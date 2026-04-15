Informations pratiques

Orbey

Exposition photos

1 Place des Écoles Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Des photos mettant en scène la beauté de la nature et profitez pour échanger avec les photographes présents. Stand de portait photo d’Halloween. Buvette et gâteaux.

Les membre du welche photo club vous présentent leurs nouvelles oeuvres.

Découvrez ces clichés qui subliment la beauté de la nature, de la faune et de la flore ou encore des macro.

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1 Place des Écoles Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 42 23 26 33 welche.photoclub.orbey@orange.fr

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English :

Photos showcasing the beauty of nature—take this opportunity to chat with the photographers in attendance. Halloween portrait photo booth. Refreshments and cakes.

L’événement Exposition photos Orbey a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg