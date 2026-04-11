Descente de vallée en VTT depuis la Station du Lac Blanc Orbey

Orbey

Descente de vallée en VTT depuis la Station du Lac Blanc

348 Le Lac Blanc Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 09:45:00

fin : 2026-06-14 12:15:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20 2026-09-27

Venez découvrir le haut de la vallée, le Pays Welche, sur un parcours de VTT de 12 à 20 km avec 600 m D-. Le tout accompagné d’un guide expérimenté.

Partez à vélo accompagné d’un guide VTT diplômé pour deux heures d’activité physique en pleine nature.

Descente de vallée accompagnée en vélo tout terrain sur un parcours de 12 à 20 km avec 600m de dénivelé négatif assuré.

Une manière unique de découvrir le haut de la vallée appelé le Pays Welche, ses lieux dits et hameaux du village d’Orbey lors d’une belle descente à vélo en sous bois et prairies, pistes et sentiers.

Pour cette sortie, il est important d’être indépendant sur le VTT et de savoir maîtriser l’allure de son vélo dans des pentes parsemées de petit obstacle. Les VTT et casques sont inclus dans la prestation.

Tarif dégressif proposé selon le nombre de participants. Groupe de 8 personnes maximum.

Tout mineur doit être accompagné d’un adulte sauf accord préalable avec le guide

VTT et casque inclus dans la prestation (ainsi que gants longs selon dispo).

Equipement personnel conseillé, manches et pantalons longs.

Complément tarifaire pour un VTT tout suspendu (en fonction des disponibilités en magasin. Complément tarifaire pour la navette de 6€/pers sous réserve de la mise en place effective de la navette aux dates concernées .

348 Le Lac Blanc Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 17 04 92 loisirsgo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the upper part of the valley, the Pays Welche, on a 12 to 20 km mountain bike trail with 600 m D-. All accompanied by an experienced guide.

L’événement Descente de vallée en VTT depuis la Station du Lac Blanc Orbey a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg