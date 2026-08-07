Informations pratiques

Orbey

Film De la comédie Française

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-08 21:45:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-11

À 3 heures de la première, Nina affronte imprévus, tensions et chaos en coulisses pour sauver sa mise en scène à la Comédie-Française.

Synopsis Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

%C0 With just three hours to go before the premiere, Nina faces unexpected challenges, tensions, and chaos behind the scenes as she tries to save her production at the Comédie-Française.

L’événement Film De la comédie Française Orbey a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg