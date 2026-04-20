[Exposition photos] Plancton plastique d’Elisabeth Schneider Tour d’Ivoire Dieppe
samedi 19 septembre 2026 · Tour d'Ivoire · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Exposition photos] Plancton plastique d’Elisabeth Schneider
Tour d’Ivoire 68 Rue de la Barre Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-10-31 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Cette exposition de photographies a été conçue par l’artiste Elisabeth Schneider.
Photographe autrice venant du photojournalisme et du documentaire intimiste, Elisabeth nous propose aujourd’hui des photographies et cyanotypes sur le thème du bestiaire .
Tour d’Ivoire 68 Rue de la Barre Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 72 96 46 99
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English : [Exposition photos] Plancton plastique d’Elisabeth Schneider
L’événement [Exposition photos] Plancton plastique d’Elisabeth Schneider Dieppe a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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