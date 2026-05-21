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Exposition photos Voyage en hautes fréquences Maison du Roy Casteljaloux

Exposition photos Voyage en hautes fréquences Maison du Roy Casteljaloux

Exposition photos Voyage en hautes fréquences Maison du Roy Casteljaloux lundi 1 juin 2026.

Lieu : Maison du Roy

Adresse : 20 place du Roy

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif : Gratuit

Casteljaloux

Exposition photos Voyage en hautes fréquences

Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-01

Par Pierre TEBOUL
Vernissage le 5 juin à 17h   .

Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00  accueil@tourisme-clg.fr

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English : Exposition photos Voyage en hautes fréquences

L’événement Exposition photos Voyage en hautes fréquences Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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