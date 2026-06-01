Exposition Pierre-Dié Malet, Chapelle des Arts, Rambervillers

Exposition Pierre-Dié Malet 6 – 14 juin Chapelle des Arts Vosges

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

L’Office municipal de la Culture de Rambervillers et le Musée de la terre de Rambervillers vous présente une exposition exceptionnelle, Pierre-Dié Mallet, du samedi 06 au dimanche 14 juin 2026 inclus. Peintre, sculpteur et imagier, Pierre-Dié Mallet est né à Rambervillers en 1895. Les œuvres de Pierre-Dié Mallet sont répandues dans toute la Lorraine dans de nombreuses églises.

Chapelle des Arts Rue Carnot 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est

Exposition Pierre-Dié Malet du 6 au 14 juin à la chapelle des arts de Rambervillers !

OMC