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AGENDA · Fouras

Exposition Pierre Loti de l’écrivain au navire Pointe de la Fumée Fouras

mercredi 16 septembre 2026 · Pointe de la Fumée · Fouras

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Pointe de la Fumée
Adresse
Espace boutique de la gare maritime
Ville
17450 Fouras
Département
Charente-Maritime
Tarif

Fouras

Exposition Pierre Loti de l’écrivain au navire

Pointe de la Fumée Espace boutique de la gare maritime Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-16

Exposition Pierre Loti de l’écrivain au navire, histoire de la liaison maritime entre Fouras et l’Île d’Aix, animation en passerelle du bateau, dons à la SNSM Île d’Aix
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Pointe de la Fumée Espace boutique de la gare maritime Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   contact@liaison-maritime-fouras-aix.com

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English : Pierre Loti Exhibition: From Writer to Ship

Pierre Loti exhibition: from writer to ship the history of the maritime link between Fouras and Île d’Aix; activities on the ship’s bridge; donations to the SNSM Île d’Aix

L’événement Exposition Pierre Loti de l’écrivain au navire Fouras a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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