Exposition Pierre Loti de l’écrivain au navire Pointe de la Fumée Fouras
mercredi 16 septembre 2026 · Pointe de la Fumée · Fouras
Informations pratiques
Fouras
Exposition Pierre Loti de l’écrivain au navire
Pointe de la Fumée Espace boutique de la gare maritime Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-16
Exposition Pierre Loti de l’écrivain au navire, histoire de la liaison maritime entre Fouras et l’Île d’Aix, animation en passerelle du bateau, dons à la SNSM Île d’Aix
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Pointe de la Fumée Espace boutique de la gare maritime Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@liaison-maritime-fouras-aix.com
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English : Pierre Loti Exhibition: From Writer to Ship
Pierre Loti exhibition: from writer to ship the history of the maritime link between Fouras and Île d’Aix; activities on the ship’s bridge; donations to the SNSM Île d’Aix
L’événement Exposition Pierre Loti de l’écrivain au navire Fouras a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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