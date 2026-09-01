Exposition Pierre Loti de l’écrivain au navire Pointe de la Fumée Fouras

Informations pratiques

Fouras

Exposition Pierre Loti de l’écrivain au navire

Pointe de la Fumée Espace boutique de la gare maritime Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-16

Exposition Pierre Loti de l’écrivain au navire, histoire de la liaison maritime entre Fouras et l’Île d’Aix, animation en passerelle du bateau, dons à la SNSM Île d’Aix

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Pointe de la Fumée Espace boutique de la gare maritime Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@liaison-maritime-fouras-aix.com

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English : Pierre Loti Exhibition: From Writer to Ship

Pierre Loti exhibition: from writer to ship the history of the maritime link between Fouras and Île d’Aix; activities on the ship’s bridge; donations to the SNSM Île d’Aix

L’événement Exposition Pierre Loti de l’écrivain au navire Fouras a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan