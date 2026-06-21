Exposition Playmobil Tour de Crest Crest

Crest

Exposition Playmobil

Tour de Crest Rue de la Tour Crest Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

10 17 ans (animation incluse dans le tarif d’entrée)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 09:30:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Grâce à des scènes historiques reconstituées, l’exposition invite à découvrir, ou redécouvrir, les grands moments de l’histoire médiévale du donjon, et les deux siècles d’histoire de l’ancienne prison d’Etat.

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Tour de Crest Rue de la Tour Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 32 53 accueil@tourdecrest.fr

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English :

Through reenactments of historical scenes, the exhibition invites visitors to discover—or rediscover—the key moments in the keep’s medieval history, as well as the two centuries of history of the former state prison.

L’événement Exposition Playmobil Crest a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme