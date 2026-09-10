Exposition Plòu, plòu ! Comptines limousines occitan-français pour petits et grands par des élèves du Conservatoire de Limoges Librariá occitana Limoges

Informations pratiques

Limoges

Exposition Plòu, plòu ! Comptines limousines occitan-français pour petits et grands par des élèves du Conservatoire de Limoges

Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-15

Tine Devolder est professeure au Département de musique traditionnelle du Conservatoire de Limoges. Avec, en amont, le soutien complice de l’Institut d’Études Occitanes du Limousin, elle a fait travailler ses élèves du cours de culture sur des comptines en occitan tout au long de l’année dernière. Ils ont réalisé un livret qu’ils ont illustré, accompagné d’un CD qu’ils ont enregistré. Cette exposition présentera leurs créations.

Vernissage le mardi 15 septembre à 18h30 en présence d’élèves et de Tine Devolder.

Exposition visible aux heures d’ouverture de la librairie. En partenariat avec le Conservatoire et la Ville de Limoges. .

Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 06 44 libraria.occitana@ieo-lemosin.org

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English : Exposition Plòu, plòu ! Comptines limousines occitan-français pour petits et grands par des élèves du Conservatoire de Limoges

L’événement Exposition Plòu, plòu ! Comptines limousines occitan-français pour petits et grands par des élèves du Conservatoire de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-08-14 par Terres de Limousin