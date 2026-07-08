Folia Limoges
vendredi 11 septembre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Folia
7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : 27 – 27 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Le CCM Jean Gagnant accueillera Folia , une pièce portée par Emmanuelle Galabru. Adaptée du thriller éponyme publié aux Ardents Éditeurs, cette création théâtrale invite le public à plonger dans un univers aussi captivant qu’intrigant. Le roman de Bertrand Coynault, dont la sortie en librairie est prévue le 1er septembre, prendra ainsi vie sur scène quelques jours seulement après sa parution.
Folia raconte l’histoire de Maryline, une femme convaincue d’avoir manqué sa vie et déterminée à réaliser son rêve de devenir pianiste classique. Son obsession bouleverse le destin de ceux qu’elle croise. À travers le témoignage d’Emma, galeriste d’art prise dans son emprise, le spectacle dévoile une histoire de passion, de manipulation et de quête de soi. .
7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Folia
L’événement Folia Limoges a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Limoges Métropole
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