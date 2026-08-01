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Projection Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Bastide Limoges

jeudi 20 août 2026 · BFM Bastide · Limoges

Projection Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Bastide Limoges

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
BFM Bastide
Adresse
45 Rue Georges Braque
Ville
87100 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Limoges

Projection Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

BFM Bastide 45 Rue Georges Braque Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Embarquez dans une aventure cocasse, originale et virevoltante sans temps mort au cœur de la mythologie celtique.
Pour les 7 ans et +.   .

BFM Bastide 45 Rue Georges Braque Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 20 

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English : Projection Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

L’événement Projection Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Limoges Métropole

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