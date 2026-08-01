Projection Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Bastide Limoges

Informations pratiques

Limoges

Projection Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

BFM Bastide 45 Rue Georges Braque Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Embarquez dans une aventure cocasse, originale et virevoltante sans temps mort au cœur de la mythologie celtique.

Pour les 7 ans et +. .

BFM Bastide 45 Rue Georges Braque Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 20

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English : Projection Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

L’événement Projection Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Limoges Métropole