Découverte de la programmation en jouant Atelier numérique Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Centre-ville Limoges

Informations pratiques

Limoges

Découverte de la programmation en jouant Atelier numérique Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

BFM Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Et s’il était possible d’apprendre le fonctionnement d’un programme à l’aide de jeux de société et sans ordinateur ? Un atelier déconnecté pour s’initier aux bases de la programmation.

Sur inscription. Pour les 8 13 ans.

GITE / Salle de formation. .

BFM Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 53

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English : Découverte de la programmation en jouant Atelier numérique Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

L’événement Découverte de la programmation en jouant Atelier numérique Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Limoges Métropole