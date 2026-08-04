Atelier Les îles imaginaires Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Beaubreuil Limoges

Informations pratiques

Limoges

Atelier Les îles imaginaires Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Partez en voyage sur votre propre île imaginaire ! Après une lecture d’histoires, pour plonger dans l’ambiance, créez la carte d’une île grâce à une poignée de riz puis ajoutez les éléments de votre choix. Et voilà votre île est prête à accueillir vos plus belles légendes.

Sur inscription. Pour les 6 ans et + .

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Les îles imaginaires Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

L’événement Atelier Les îles imaginaires Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Limoges Métropole