Quiz et karaoké Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Jardin du Val de l’Aurence sud Limoges

Informations pratiques

Limoges

Quiz et karaoké Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

Jardin du Val de l’Aurence sud Allée Maréchal Franchet d’Esperey Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20 20:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Rendez-vous à l’ombre des marronniers du jardin partagé du Val sud, situé allée du Maréchal Franchet d’Esperey, venez partager un moment convivial en musique animé par les bibliothécaires de la Bfm Aurence. Testez vos connaissances musicales et chantez vos chansons préférées !

Tous publics. .

Jardin du Val de l’Aurence sud Allée Maréchal Franchet d’Esperey Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85

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English : Quiz et karaoké Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

L’événement Quiz et karaoké Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Limoges Métropole