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Quiz et karaoké Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Jardin du Val de l’Aurence sud Limoges

jeudi 20 août 2026 · Jardin du Val de l'Aurence sud · Limoges

Quiz et karaoké Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Jardin du Val de l’Aurence sud Limoges

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Jardin du Val de l'Aurence sud
Adresse
Allée Maréchal Franchet d'Esperey
Ville
87100 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Quiz et karaoké Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

Jardin du Val de l’Aurence sud Allée Maréchal Franchet d’Esperey Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 20:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Rendez-vous à l’ombre des marronniers du jardin partagé du Val sud, situé allée du Maréchal Franchet d’Esperey, venez partager un moment convivial en musique animé par les bibliothécaires de la Bfm Aurence. Testez vos connaissances musicales et chantez vos chansons préférées !
Tous publics.   .

Jardin du Val de l’Aurence sud Allée Maréchal Franchet d’Esperey Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85 

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English : Quiz et karaoké Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

L’événement Quiz et karaoké Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Limoges Métropole

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