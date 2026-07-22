Informations pratiques

Limoges

Visite apéritive Libération de Limoges

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20 19:30:00

Date(s) :

2026-08-20

À la veille du 82ᵉ anniversaire de la Libération de Limoges, replongez dans cet instant chargé d’émotion où la ville, alors sous occupation allemande, retrouve la liberté grâce à l’action héroïque de la Résistance conduite par Georges Guingouin.

Avec la complicité de l’Hôtel de la Paix

– Visite guidée de 1h30

– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme ou sur

notre site web.

– Le lieu de rendez-vous sera communiqué à la réservation sur le billet .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : Visite apéritive Libération de Limoges

L’événement Visite apéritive Libération de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Limoges Métropole