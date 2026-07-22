Visite apéritive Libération de Limoges Limoges
jeudi 20 août 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Visite apéritive Libération de Limoges
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 19:30:00
Date(s) :
2026-08-20
À la veille du 82ᵉ anniversaire de la Libération de Limoges, replongez dans cet instant chargé d’émotion où la ville, alors sous occupation allemande, retrouve la liberté grâce à l’action héroïque de la Résistance conduite par Georges Guingouin.
Avec la complicité de l’Hôtel de la Paix
– Visite guidée de 1h30
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme ou sur
notre site web.
– Le lieu de rendez-vous sera communiqué à la réservation sur le billet .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Visite apéritive Libération de Limoges
L’événement Visite apéritive Libération de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Limoges Métropole
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