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Exposition Point virgule de Mathieu Siam | à la Maison Natale Institut François Mitterrand Maison Natale Jarnac

Exposition Point virgule de Mathieu Siam | à la Maison Natale Institut François Mitterrand Maison Natale Jarnac vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Institut François Mitterrand Maison Natale

Adresse : 22 rue Abel Guy

Ville : 16200 Jarnac

Département : Charente

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Tarif :

Jarnac

Exposition Point virgule de Mathieu Siam | à la Maison Natale

Institut François Mitterrand Maison Natale 22 rue Abel Guy Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-19
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-06-19

Save the Date Venez découvrir l’Exposition Point virgule de Mathieu Siam à la Vinaigrerie de la Maison Natale de François Mitterrand.
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Institut François Mitterrand Maison Natale 22 rue Abel Guy Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 49 85  maison.natale@mitterrand.org

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English : Point virgule exhibition by Mathieu Siam | at Maison Natale

Save the Date: Come and discover Mathieu Siam’s Point virgule exhibition at the Vinaigrerie de la Maison Natale de François Mitterrand.

L’événement Exposition Point virgule de Mathieu Siam | à la Maison Natale Jarnac a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Cognac

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