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Remise des prix exposition photo/poésie Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Remise des prix exposition photo/poésie Médiathèque de l’Orangerie Jarnac vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Médiathèque de l'Orangerie

Adresse : 7 quai de l'Orangerie

Ville : 16200 Jarnac

Département : Charente

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Jarnac

Remise des prix exposition photo/poésie

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Venez découvrir les grands gagnants du concours de photographie et poésie courte organisé à la médiathèque du 3 mars au 17 avril autour d’un apéritif !
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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29  mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

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English :

Join us for an aperitif to discover the winners of the photography and short poetry competition held at the mediatheque from March 3 to April 17!

L’événement Remise des prix exposition photo/poésie Jarnac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac

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