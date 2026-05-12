Remise des prix exposition photo/poésie Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Jarnac

Remise des prix exposition photo/poésie

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Venez découvrir les grands gagnants du concours de photographie et poésie courte organisé à la médiathèque du 3 mars au 17 avril autour d’un apéritif !

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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

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English :

Join us for an aperitif to discover the winners of the photography and short poetry competition held at the mediatheque from March 3 to April 17!

L’événement Remise des prix exposition photo/poésie Jarnac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac