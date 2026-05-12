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Exposition “Laidgumes” réalisée par des enfants Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Exposition “Laidgumes” réalisée par des enfants Médiathèque de l’Orangerie Jarnac mardi 16 juin 2026.

Lieu : Médiathèque de l'Orangerie

Adresse : 7 quai de l'Orangerie

Ville : 16200 Jarnac

Département : Charente

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif :

Jarnac

Exposition “Laidgumes” réalisée par des enfants

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-16
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-06-16

Angèle Villeneuve, artiste auteure, a accompagné les élèves de cycle 1 des écoles de Sigogne et Saint-Même-Les-Carrières, pour explorer les légumes mal-aimés en tirant leur portrait sous forme de potagers.
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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29  mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

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English :

Artist-author Angèle Villeneuve accompanied Cycle 1 pupils from Sigogne and Saint-Même-Les-Carrières schools as they explored unloved vegetables, drawing their portraits in the form of vegetable gardens.

L’événement Exposition “Laidgumes” réalisée par des enfants Jarnac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac

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