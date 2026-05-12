Exposition “Laidgumes” réalisée par des enfants Médiathèque de l’Orangerie Jarnac
Exposition “Laidgumes” réalisée par des enfants Médiathèque de l’Orangerie Jarnac mardi 16 juin 2026.
Jarnac
Exposition “Laidgumes” réalisée par des enfants
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-16
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-06-16
Angèle Villeneuve, artiste auteure, a accompagné les élèves de cycle 1 des écoles de Sigogne et Saint-Même-Les-Carrières, pour explorer les légumes mal-aimés en tirant leur portrait sous forme de potagers.
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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
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English :
Artist-author Angèle Villeneuve accompanied Cycle 1 pupils from Sigogne and Saint-Même-Les-Carrières schools as they explored unloved vegetables, drawing their portraits in the form of vegetable gardens.
L’événement Exposition “Laidgumes” réalisée par des enfants Jarnac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac
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