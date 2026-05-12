Projection d’un film d’animation Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Jarnac

Projection d’un film d’animation

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Tu aimes les surprises ? Alors choisis ton film préféré parmi une sélection de 5 bandes-annonces et installe-toi confortablement pour une séance ciné à la médiathèque. Un avant-goût de vacances avant l’été !

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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

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English :

Do you like surprises? Then choose your favorite film from a selection of 5 trailers and make yourself comfortable for a cinema session at the mediatheque. A foretaste of summer vacation!

L’événement Projection d’un film d’animation Jarnac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac