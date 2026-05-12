Projection d’un film d’animation Médiathèque de l’Orangerie Jarnac
Projection d’un film d’animation Médiathèque de l’Orangerie Jarnac mercredi 17 juin 2026.
Jarnac
Projection d’un film d’animation
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Tu aimes les surprises ? Alors choisis ton film préféré parmi une sélection de 5 bandes-annonces et installe-toi confortablement pour une séance ciné à la médiathèque. Un avant-goût de vacances avant l’été !
.
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Do you like surprises? Then choose your favorite film from a selection of 5 trailers and make yourself comfortable for a cinema session at the mediatheque. A foretaste of summer vacation!
L’événement Projection d’un film d’animation Jarnac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac
À voir aussi à Jarnac (Charente)
- 120 ans de Jarnac Sports Football Auditorium Salle des fêtes Jarnac 23 mai 2026
- Nuit européenne des Musées Maison Natale de François Mitterrand Institut François Mitterrand Maison Natale Jarnac 23 mai 2026
- Spectacle Le Train-tortue dans le cadre du festival Graines de Mômes Médiathèque de l’Orangerie Jarnac 28 mai 2026
- Atelier Charente nature du ménage dans mes cosmétiques Médiathèque de l’Orangerie Jarnac 30 mai 2026
- Atelier Philo enfants | Qu’est-ce qu’une émotion ? dans le cadre du festival Graines de Mômes Médiathèque de l’Orangerie Jarnac 3 juin 2026