Festival | Prise de paroles 6ème édition Maison natale de François Mitterrand Jarnac
Festival | Prise de paroles 6ème édition Maison natale de François Mitterrand Jarnac vendredi 3 juillet 2026.
Jarnac
Festival | Prise de paroles 6ème édition
Maison natale de François Mitterrand 22 rue Abel Guy Jarnac Charente
Tarif : 15 – 15 – 50 EUR
Pass à la journée ou pass 3jours
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
L’Institut François Mitterrand annonce la sixième édition de son festival.
Qui mieux que François Mitterrand passa maître dans l’art de la parole politique ?
Et quelle meilleure façon de lui rendre hommage que d’y consacrer un Festival ?
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Maison natale de François Mitterrand 22 rue Abel Guy Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 49 85 maison.natale@mitterrand.org
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English : Festival | Prise de paroles
The Institut François Mitterrand announces the sixth edition of its festival in the President’s birthplace.
L’événement Festival | Prise de paroles 6ème édition Jarnac a été mis à jour le 2026-06-17 par Destination Cognac
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