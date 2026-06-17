Festival | Prise de paroles 6ème édition Maison natale de François Mitterrand Jarnac vendredi 3 juillet 2026.

Jarnac

Festival | Prise de paroles 6ème édition

Maison natale de François Mitterrand 22 rue Abel Guy Jarnac Charente

Tarif : 15 – 15 – 50 EUR

Pass à la journée ou pass 3jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

L’Institut François Mitterrand annonce la sixième édition de son festival.

Qui mieux que François Mitterrand passa maître dans l’art de la parole politique ?

Et quelle meilleure façon de lui rendre hommage que d’y consacrer un Festival ?

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Maison natale de François Mitterrand 22 rue Abel Guy Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 49 85 maison.natale@mitterrand.org

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English : Festival | Prise de paroles

The Institut François Mitterrand announces the sixth edition of its festival in the President’s birthplace.

L’événement Festival | Prise de paroles 6ème édition Jarnac a été mis à jour le 2026-06-17 par Destination Cognac