Exposition « Pop up collections », Musée des beaux-arts, Carcassonne

Informations pratiques

Exposition « Pop up collections » 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts Aude

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pop up Collection réunit des œuvres aux médiums variés de plus de 50 artistes, issus de différentes périodes, origines et nationalités.

À travers leurs créations, ils construisent des récits en marge de l’histoire officielle, en utilisant ou en détournant les codes de l’art, tout en faisant émerger des mémoires personnelles et collectives.

Cette exposition gratuite propose un parcours d’art contemporain dans plusieurs lieux patrimoniaux de Carcassonne : le Centre d’Art contemporain, 5 rue Jean-Bringer, la chapelle des Dominicaines, 17 rue de Verdun, et la Halle aux grains, visible depuis l’extérieur, rue de Verdun.

Musée des beaux-arts Boulevard Camille Pelletan, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie 0468777370 https://www.carcassonne.org/article-page/musee-des-beaux-arts-de-carcassonne Riche panorama de la peinture occidentale des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Faïences (Moustiers, Marseille, Toulouse…). Tapisseries et objets d’art (présentés en alternance).

Pop up Collection réunit des oeuvres aux médiums variés de plus de 50 artistes de différentes périodes, origines et nationalités. Ils construisent des récits en marge de l’histoire officelle, en ou 3…

©mairie de carcassonne