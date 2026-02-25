Exposition PORTRAIT/S Domaine de l’Ocrerie Pourrain

Exposition PORTRAIT/S

Domaine de l’Ocrerie 8 Rue du 24 Août 1944 Pourrain Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:30:00

fin : 2026-06-13 18:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Portrait avec un s … parce que 3 artistes.

Une trilogie… 3 interprétations du portrait pour commencer l’année artistique au Domaine de l’Ocrerie.

Anglaise, russe et français, ces trois artistes se retrouvent sur un thème qui leur est cher le portrait !

Susy Davis a reçu le Prix Aralya. Une femme qui peint des femmes… Et les mettre à l’honneur, en cette période où, violence, provocation et mépris sont de mises ! Des peintures tout en simplicité… des regards qui en disent longs.

Ne´ en Russie, dans l’Oural, Alexeï Dernov a commence´ les cours du soir de dessin à l’âge de 10 ans. Il a étudié les arts appliqués à Moscou. Ses recherches personnelles, qui le passionnent, s’orientent vers le dessin classique, l’anatomie artistique, le portrait, le paysage.

Depuis plus de 40 ans, Gilles Laburthe dessine et peint des portraits avec ses crayons, stylos à billes, tubes de peintures, comme pour ramener les souvenirs de rencontres de ses voyages. Il raconte cette fois-ci la nature, mais avec toujours comme sujet principal, l’humain ! .

Domaine de l’Ocrerie 8 Rue du 24 Août 1944 Pourrain 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté poussieredocre@gmail.com

English : Exposition PORTRAIT/S

