La Rand’Ocre Pourrain Yonne

La Rand’Ocre 18 rue des Écoles 89240 Pourrain Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9000.0

Un chemin créé par les élèves de CM1-CM2 de l’école de Pourrain pour faire découvrir le patrimoine de leur village et les châtaigniers de la forêt alentour…

Difficulté moyenne

https://www.calameo.com/read/002334225e7ade8011b11 +33 3 45 02 75 91

English :

A path created by the CM1-CM2 pupils of Pourrain school to help them discover the heritage of their village and the chestnut trees in the surrounding forest?

Deutsch :

Ein Weg, der von den Schülern der Klasse CM1-CM2 der Schule von Pourrain angelegt wurde, um das Kulturerbe ihres Dorfes und die Kastanienbäume des umliegenden Waldes zu entdecken?

Italiano :

Un percorso creato dagli alunni CM1-CM2 della scuola Pourrain per far scoprire il patrimonio del loro villaggio e i castagni della foresta circostante?

Español :

Un sendero creado por los alumnos de CM1-CM2 de la escuela de Pourrain para ayudarles a descubrir el patrimonio de su pueblo y los castaños del bosque que lo rodea?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data