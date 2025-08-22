Aux portes de la Puisaye Pourrain Yonne

Aux portes de la Puisaye A pieds Difficulté moyenne

Aux portes de la Puisaye Place du Château d’Eau 89240 Pourrain Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10970.0

Randonnée balisée N°88. Situé sur une colline, Pourrain propose beaucoup d’activités sportives dont ce circuit empruntant une zone très vallonnée entre bois et cultures, vallées et plateaux parsemés de sources. De très beaux points de vue sur la Puisaye, la Forterre et l’Auxerrois agrémentent cette sortie.

+33 3 86 44 15 66

English :

Signposted walk N°88. Situated on a hill, Pourrain offers a wide range of sporting activities, including this circuit through a very hilly area of woods and crops, valleys and plateaus dotted with springs. Beautiful views over Puisaye, Forterre and Auxerrois enhance this outing.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 88. Das auf einem Hügel gelegene Pourrain bietet viele sportliche Aktivitäten, darunter auch diesen Rundweg, der durch ein sehr hügeliges Gebiet zwischen Wäldern und Anbauflächen, Tälern und von Quellen durchzogenen Hochebenen führt. Schöne Aussichtspunkte mit Blick auf die Puisaye, die Forterre und das Auxerrois runden diese Wanderung ab.

Italiano :

Sentiero segnalato N°88. Situato su una collina, Pourrain offre un’ampia gamma di attività sportive, tra cui questo sentiero che attraversa una zona molto collinare di boschi e campi, valli e altipiani punteggiati di sorgenti. La bella vista sulla Puisaye, la Forterre e l’Auxerrois impreziosisce questa gita.

Español :

Sendero señalizado N°88. Situado en una colina, Pourrain ofrece una amplia gama de actividades deportivas, entre ellas este sendero por una zona muy accidentada de bosques y campos, valles y mesetas salpicadas de manantiales. Unas hermosas vistas sobre el Puisaye, el Forterre y el Auxerrois realzan este paseo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data