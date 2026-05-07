Exposition Portrait(s) #14 Grand établissement Thermal Vichy
Exposition Portrait(s) #14 Grand établissement Thermal Vichy samedi 20 juin 2026.
Vichy
Exposition Portrait(s) #14
Grand établissement Thermal Avenue du Général Dwight Eisenhower Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-06-20
Nous sommes heureux de vous accueillir à Vichy pour la 14ème édition du rendez-vous photographique Portrait(s), afin de célébrer la création, la culture et la liberté d’expression qui animent cette nouvelle édition.
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Grand établissement Thermal Avenue du Général Dwight Eisenhower Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
We are delighted to welcome you to Vichy for the 14th edition of the Portrait(s) photographic event, to celebrate the creativity, culture and freedom of expression that drive this new edition.
L’événement Exposition Portrait(s) #14 Vichy a été mis à jour le 2026-05-04 par Vichy Destinations
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