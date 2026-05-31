Exposition : portraits d’autrefois…les visages du passé de Saint-Cybard, Atelier – musée du papier, Angoulême

Exposition : portraits d’autrefois…les visages du passé de Saint-Cybard 19 et 20 septembre Atelier – musée du papier Charente

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion de la XLIIIe édition des Journées européennes du patrimoine, placée sous les thèmes « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », le musée du Papier rend hommage à l’histoire industrielle d’Angoulême.

Avant d’être la ville de la bande dessinée, Angoulême fut pendant plus de cinq siècles la ville du papier. Il y a encore à peine cinquante ans, le quartier de Saint-Cybard était animé par les ouvriers, ouvrières, employé·es et ingénieur·es de l’industrie papetière, bien avant l’arrivée des étudiants, des professionnels de l’image et des touristes.

Pour ne pas oublier cette mémoire ouvrière et saluer celles et ceux qui ont façonné cette histoire, le musée du Papier sort de ses réserves une sélection de ses plus belles photographies, reproduites en fac-similés grand format.

Au fil de l’exposition permanente, partez à la rencontre de ces visages, parfois juvéniles, parfois marqués par le temps, témoins d’un patrimoine humain et industriel essentiel.

Atelier – musée du papier 134 Rue de Bordeaux, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545927343 https://maam.angouleme.fr/musee-du-papier Un premier moulin à papier est installé sur le fleuve dès 1791. La Société Lacroix frères est fondée en 1833 dans le bâtiment-pont. La papeterie se développe sur le site jusqu’à sa liquidation vers 1885 et devient en 1901 une usine produisant du papier à cigarette à destination d’Eugène Bardoux qui acquière la papeterie et relance la production de papier à cigarette. Elle fonctionne jusqu’en 1970, date à laquelle l’usine s’installe ailleurs. A l’abandon, la fabrique est rachetée par la ville en 1979. De nombreux bâtiments sont détruits, d’autres sont réhabilités, notamment en musée du papier. La cheminée de Saint-Cybard, construite entre 1887 et 1890, était accolée au bâtiment de la chaufferie. Elle constitue le seul vestige intact de la célèbre papeterie du Nil et représente le symbole de cette industrie de renommée internationale.

À l’occasion de la XLIIIe édition des Journées européennes du patrimoine, placée sous les thèmes « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », le musée…

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