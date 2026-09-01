Exposition Portraits Médiathèque de la Médiaporte Ruelle-sur-Touvre
mardi 29 septembre 2026 · Médiathèque de la Médiaporte · Ruelle-sur-Touvre
Informations pratiques
Ruelle-sur-Touvre
Exposition Portraits
Médiathèque de la Médiaporte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-29
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-09-29
Ces portraits en noir et blanc invitent à porter un autre regard et à affirmer que la différence n’est qu’un point de vue . Réalisés à la demande de la commission culture de l’Adapei Charente, ces portraits sont signés Noémie Pinganaud.
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Médiathèque de la Médiaporte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89 mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr
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English :
These black-and-white portraits invite us to %E0 look at things differently and %E0 affirm that %AB difference is merely a matter of perspective %BB. Commissioned by the Culture Committee of Adapei Charente, these portraits were created by Noémie Pinganaud.
L’événement Exposition Portraits Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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