Exposition Portraits Médiathèque de la Médiaporte Ruelle-sur-Touvre

Informations pratiques

Ruelle-sur-Touvre

Exposition Portraits

Médiathèque de la Médiaporte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-29

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-09-29

Ces portraits en noir et blanc invitent à porter un autre regard et à affirmer que la différence n’est qu’un point de vue . Réalisés à la demande de la commission culture de l’Adapei Charente, ces portraits sont signés Noémie Pinganaud.

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Médiathèque de la Médiaporte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89 mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr

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English :

These black-and-white portraits invite us to %E0 look at things differently and %E0 affirm that %AB difference is merely a matter of perspective %BB. Commissioned by the Culture Committee of Adapei Charente, these portraits were created by Noémie Pinganaud.

L’événement Exposition Portraits Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême