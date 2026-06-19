Exposition Portraits vagabonds Tulle
jeudi 9 juillet 2026 · Tulle
Informations pratiques
Tulle
Exposition Portraits vagabonds
Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-09
EXPOSITION Portraits vagabonds de Cécile Pouget et Arnaud Gosselin. Galerie de portraits sur le vif de personnages vagabonds, ordinaires et extraordinaires, racontés, cousus, peints et dessinés par Cécile et Arnaud.
La Maison
2 rue des Portes Chanac, Tulle
du mardi au samedi de 12h à 18h
Le point G
Place Mgr Berteaud, Tulle
visible 24h/24 .
Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37
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English : Exposition Portraits vagabonds
L’événement Exposition Portraits vagabonds Tulle a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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