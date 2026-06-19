Informations pratiques

Tulle

Exposition Portraits vagabonds

Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-09

EXPOSITION Portraits vagabonds de Cécile Pouget et Arnaud Gosselin. Galerie de portraits sur le vif de personnages vagabonds, ordinaires et extraordinaires, racontés, cousus, peints et dessinés par Cécile et Arnaud.

La Maison

2 rue des Portes Chanac, Tulle

du mardi au samedi de 12h à 18h

Le point G

Place Mgr Berteaud, Tulle

visible 24h/24 .

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37

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English : Exposition Portraits vagabonds

L’événement Exposition Portraits vagabonds Tulle a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Contrées Vertes