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Exposition Portraits vagabonds Tulle

jeudi 9 juillet 2026 · Tulle

Exposition Portraits vagabonds Tulle

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Ville
19000 Tulle
Département
Corrèze
Tarif

Tulle

Exposition Portraits vagabonds

Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-07-09

EXPOSITION Portraits vagabonds de Cécile Pouget et Arnaud Gosselin. Galerie de portraits sur le vif de personnages vagabonds, ordinaires et extraordinaires, racontés, cousus, peints et dessinés par Cécile et Arnaud.

La Maison
2 rue des Portes Chanac, Tulle
du mardi au samedi de 12h à 18h

Le point G
Place Mgr Berteaud, Tulle
visible 24h/24   .

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 

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English : Exposition Portraits vagabonds

L’événement Exposition Portraits vagabonds Tulle a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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