Tulle

Vide Grenier

140 passage Jean Rostand Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Vide grenier et fête de quartier de 8h à 17h avec au programme animation, buvette et restauration vous seront mis à disposition. .

140 passage Jean Rostand Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 12 00 17

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Tulle a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Contrées Vertes