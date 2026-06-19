Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée porte ouverte Tulle

Journée porte ouverte Tulle

Journée porte ouverte Tulle samedi 20 juin 2026.

Adresse : 2 Rue des Portes Chanac

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Tulle

Journée porte ouverte

2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 12:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20

  .

2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37  contact@lacourdesarts.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée porte ouverte

L’événement Journée porte ouverte Tulle a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

À voir aussi à Tulle (Corrèze)