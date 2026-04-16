Festival Tulle remet le son Grand Flashmob Quai baluze Tulle
Festival Tulle remet le son Grand Flashmob Quai baluze Tulle mercredi 24 juin 2026.
Tulle
Festival Tulle remet le son Grand Flashmob
Quai baluze Quai Baluze Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Parquet Baluze Grand Flashmob intergénérationnel avec Solidanse, le ROC, les GEM, le Centre de Loisirs du Chambon, SOS Violences Conjugales et le Lycée agricole de Naves.
15 h Salle Latreille Bal intergénérationnel suite au flashmob, le public est invité à déambuler jusqu’à la salle Latreille pour venir danser à ce bal prévu pour tous les publics ! .
Quai baluze Quai Baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00 tulleremetleson@ville-tulle.fr
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English : Festival Tulle remet le son Grand Flashmob
L’événement Festival Tulle remet le son Grand Flashmob Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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