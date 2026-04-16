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Festival Tulle remet le son Grand Flashmob Quai baluze Tulle

Festival Tulle remet le son Grand Flashmob Quai baluze Tulle

Festival Tulle remet le son Grand Flashmob Quai baluze Tulle mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Quai baluze

Adresse : Quai Baluze

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Tulle

Festival Tulle remet le son Grand Flashmob

Quai baluze Quai Baluze Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Parquet Baluze Grand Flashmob intergénérationnel avec Solidanse, le ROC, les GEM, le Centre de Loisirs du Chambon, SOS Violences Conjugales et le Lycée agricole de Naves.
15 h Salle Latreille Bal intergénérationnel suite au flashmob, le public est invité à déambuler jusqu’à la salle Latreille pour venir danser à ce bal prévu pour tous les publics !   .

Quai baluze Quai Baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00  tulleremetleson@ville-tulle.fr

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English : Festival Tulle remet le son Grand Flashmob

L’événement Festival Tulle remet le son Grand Flashmob Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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