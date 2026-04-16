Festival Tulle remet le son Grand Flashmob Quai baluze Tulle

Tulle

Festival Tulle remet le son Grand Flashmob

Quai baluze Quai Baluze Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Parquet Baluze Grand Flashmob intergénérationnel avec Solidanse, le ROC, les GEM, le Centre de Loisirs du Chambon, SOS Violences Conjugales et le Lycée agricole de Naves.

15 h Salle Latreille Bal intergénérationnel suite au flashmob, le public est invité à déambuler jusqu’à la salle Latreille pour venir danser à ce bal prévu pour tous les publics ! .

Quai baluze Quai Baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00 tulleremetleson@ville-tulle.fr

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English : Festival Tulle remet le son Grand Flashmob

L’événement Festival Tulle remet le son Grand Flashmob Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze