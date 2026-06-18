Pass été jeunes Mini stage vélo Tulle
Pass été jeunes Mini stage vélo Tulle lundi 6 juillet 2026.
Tulle
Pass été jeunes Mini stage vélo
Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-06
Mini stage vélo avec UFOLEP au chambon et au lac de Chasteaux ( 12 places). Au programme le 6 juillet de 14h à 17h au Chambon (repar’vélo, maniabilité, balade sur le POC) et le 7 juillet de 9h30 à 12h (rando vélo autour du lac, pique nique et baignade, retour prévu vers 18h. .
Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57
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English : Pass été jeunes Mini stage vélo
L’événement Pass été jeunes Mini stage vélo Tulle a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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