Tulle

Pass été jeunes Mini stage vélo

Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-06

Mini stage vélo avec UFOLEP au chambon et au lac de Chasteaux ( 12 places). Au programme le 6 juillet de 14h à 17h au Chambon (repar’vélo, maniabilité, balade sur le POC) et le 7 juillet de 9h30 à 12h (rando vélo autour du lac, pique nique et baignade, retour prévu vers 18h. .

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57

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English : Pass été jeunes Mini stage vélo

L’événement Pass été jeunes Mini stage vélo Tulle a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Contrées Vertes