Festival Tulle remet le son Stabat Mater de Karl Jenkins Salle de l’Auzelou Tulle

Festival Tulle remet le son Stabat Mater de Karl Jenkins

Salle de l’Auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Spectacledu Choeurs du Pays de Tulle, direction Jacques Baudoin, Layade Jobrani soprano, Janette Soularue contralto, et Volodymyr Kashuta accordéonniste .

Salle de l’Auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 56 61 tulleremetleson@ville-tulle.fr

