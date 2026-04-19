Pass été jeunes Tulle
Pass été jeunes Tulle mercredi 1 juillet 2026.
Tulle
Pass été jeunes
Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Tout au long de l’été Pass été jeunes Le service jeunesse propose des animations et des ateliers à destinations des 11/17 ans. Tous ces événements sont totalement gratuits. .
Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 60 49 56 julien.devot@ville-tulle.fr
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English : Pass été jeunes
L’événement Pass été jeunes Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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