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Pass été jeunes Tulle

Pass été jeunes Tulle

Pass été jeunes Tulle mercredi 1 juillet 2026.

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Tarif : Gratuit

Tulle

Pass été jeunes

Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-01

Tout au long de l’été Pass été jeunes Le service jeunesse propose des animations et des ateliers à destinations des 11/17 ans. Tous ces événements sont totalement gratuits.   .

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 60 49 56  julien.devot@ville-tulle.fr

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English : Pass été jeunes

L’événement Pass été jeunes Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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