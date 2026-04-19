Tulle

Pass été jeunes

Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Tout au long de l’été Pass été jeunes Le service jeunesse propose des animations et des ateliers à destinations des 11/17 ans. Tous ces événements sont totalement gratuits. .

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 60 49 56 julien.devot@ville-tulle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pass été jeunes

L’événement Pass été jeunes Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze