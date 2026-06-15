Tulle

EXPOSITION Portraits vagabonds

2 rue portes de chanac Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-23

La cour des arts vous invite à venir partager un stage Gravure à l’eau forte pour ado et adulte de 10h à 13h et de 14h à 17h. À partir de 18 ans. Tarifs 120€ adhérent 192€ non adhérent. .

2 rue portes de chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37

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English : EXPOSITION Portraits vagabonds

L’événement EXPOSITION Portraits vagabonds Tulle a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Contrées Vertes