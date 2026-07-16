Exposition « Quartier Charmettes – Merlettes », Wood Cottage, Le Vésinet
dimanche 20 septembre 2026 · Wood Cottage · Le Vésinet
Informations pratiques
Exposition « Quartier Charmettes – Merlettes » Dimanche 20 septembre, 14h00 Wood Cottage Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition sur le quartier des Charmettes – Merlette créée par la Société d’Histoire du Vésinet
Wood Cottage 122 boulevard des États-Unis 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France 01 30 15 88 84 http://www.levesinet.fr Bel exemple de « maison fabriquée » ( sorte de « folie » où se mêlent les caractéristiques gothiques, classiques et anglaises). Construit en 1864 par l’architecte Tricotel, plus de 40 ans ont été nécessaires à la propriétaire actuelle pour réhabiliter l’édifice, ses annexes et le parc laissés à l’abandon après la guerre. RER A Le Vésinet-Le Pecq
Exposition « Quartier Charmettes – Merlette »
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