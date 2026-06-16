Exposition Quilles de neuf Estanquet de la Ciutat Pau vendredi 3 juillet 2026.

Pau

Exposition Quilles de neuf

Estanquet de la Ciutat 5 Rue de la Fontaine Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-26 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Pierre Coudouy propose son exposition photographique sur les quilles de neuf à l’Estanquet tout le mois de juillet. .

Estanquet de la Ciutat 5 Rue de la Fontaine Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34 arcuelh@laciutat.org

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English : Exposition Quilles de neuf

L’événement Exposition Quilles de neuf Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau