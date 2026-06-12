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Exposition racines de Philippe Jouham Goumois

Exposition racines de Philippe Jouham Goumois samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Eglise de Goumois

Ville : 25470 Goumois

Département : Doubs

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Goumois

Exposition racines de Philippe Jouham

Eglise de Goumois Goumois Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-08-03 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Exposition racines de Philippe JOUHAM, sculpteur. Tous les jours sauf les mardis   .

Eglise de Goumois Goumois 25470 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 84 78 39  Jeannemarietaillard@gmail.com

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English : Exposition racines de Philippe Jouham

L’événement Exposition racines de Philippe Jouham Goumois a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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