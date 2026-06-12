Exposition racines de Philippe Jouham Goumois
Exposition racines de Philippe Jouham Goumois samedi 4 juillet 2026.
Goumois
Exposition racines de Philippe Jouham
Eglise de Goumois Goumois Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-08-03 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Exposition racines de Philippe JOUHAM, sculpteur. Tous les jours sauf les mardis .
Eglise de Goumois Goumois 25470 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 84 78 39 Jeannemarietaillard@gmail.com
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English : Exposition racines de Philippe Jouham
L’événement Exposition racines de Philippe Jouham Goumois a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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