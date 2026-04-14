Exposition Récits de Forêts Lélia Demoisy, Domaine départemental de Chamarande, Chamarande

Exposition Récits de Forêts Lélia Demoisy Samedi 23 mai, 13h00 Domaine départemental de Chamarande Essonne

Gratuité. Jauges limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T13:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T13:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Dans le cadre de la nuit des musées, le domaine départemental ouvre exceptionnellement jusqu’à 22h00 son exposition estivale consacrée à Lélia Demoisy. Son travail (sculpture et installation) explore les zones de contact entre les règnes du vivant. À Chamarande, elle déploie un ensemble d’œuvres autour d’un motif central : la forêt comme organisme composite — un système de relations, de traces et de transformations, bien loin d’un décor.

L’exposition intitulée Récits de forêts propose une expérience qui se joue autant dans la matière que dans la perception : des formes en mutation, des fragments, des volumes qui déplacent nos repères et invitent à regarder la forêt autrement — comme un espace où se trament des interactions souvent invisibles, entre concurrence et entraide, codépendance et transmission.

Domaine départemental de Chamarande 38 rue du Commandant Maurice Arnoux – 91730 Chamarande Chamarande 91730 Essonne Île-de-France 0160822657 https://chamarande.essonne.fr/ Le Domaine départemental de Chamarande est un site patrimonial paysager et culturel unique en son genre. Le plus important jardin public de l’Essonne (98 hectares) réunit, dans un espace labellisé « jardin remarquable », un centre d’art contemporain, les Archives départementales et un centre d’hébergement pour les scolaires, le centre Auguste Mione. Situé à 30 km d’Évry et à 35 km au sud de Paris, le site est accessible par

· RER C, station Chamarande, à 200 m du Domaine

· N20, entre Arpajon et Étampes, sortie Étréchy-Chamarande

Site accessible aux personnes à mobilité réduite avec un parking dédié

Visite libre de l’exposition « Récits de Forêts » de Lélia Demoisy

©Lélia Demoisy