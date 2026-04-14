Spectacle vivant : Cirque Chorégraphique d’Investigation, Domaine départemental de Chamarande, Chamarande

Spectacle vivant : Cirque Chorégraphique d’Investigation Samedi 23 mai, 22h00 Domaine départemental de Chamarande Essonne

Spectacle en extérieur dans le parc du domaine de Chamarande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Autour d’un étendoir géant – ce bon vieux tancarville -, usant d’un objet aussi banal que le drap blanc, Le G. Bistaki déploie une fresque intemporelle, onirique et loufoque.

Enveloppant les corps et l’espace scénique, le drap est le protagoniste d’un ballet burlesque déjanté, où l’absurde et l’humour font valser le quotidien.

Accessoire personnel et si communément universel, le drap se pose ici comme le témoin de nos rituels intimes et de notre mémoire collective, dans un voyage visuel, drôle et surprenant.

Tour à tour porté, frappé, lavé, délaissé, étendu, plié, le drap se transforme au gré des manipulations en enveloppe charnelle, costume, coiffe, accessoire, décor d’opéra ; il se fait rythme, souffle, instrument de travail ou de jonglage… Entre grâce et désordre, Tancarville offre une parenthèse tordue et sublime, comme un rêve éveillé.

Domaine départemental de Chamarande 38 rue du Commandant Maurice Arnoux – 91730 Chamarande Chamarande 91730 Essonne Île-de-France 0160822657 https://chamarande.essonne.fr/ Le Domaine départemental de Chamarande est un site patrimonial paysager et culturel unique en son genre. Le plus important jardin public de l’Essonne (98 hectares) réunit, dans un espace labellisé « jardin remarquable », un centre d’art contemporain, les Archives départementales et un centre d’hébergement pour les scolaires, le centre Auguste Mione. Situé à 30 km d’Évry et à 35 km au sud de Paris, le site est accessible par

· RER C, station Chamarande, à 200 m du Domaine

· N20, entre Arpajon et Étampes, sortie Étréchy-Chamarande

Site accessible aux personnes à mobilité réduite avec un parking dédié

Spectacle du Cirque Chorégraphique d’Investigation

©Vincent Muteau