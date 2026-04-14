Visite des réserves du Fonds Départemental d’Art Contemporain de l’Essonne, Domaine départemental de Chamarande, Chamarande

Visite des réserves du Fonds Départemental d’Art Contemporain de l’Essonne Samedi 23 mai, 20h00, 21h00 Domaine départemental de Chamarande Essonne

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des musées, le FDAC ouvre exceptionnellement ses réserves au public. Guidée par la responsable des lieux, cette visite propose de découvrir les coulisses de la collection ainsi que les métiers qui la font vivre au quotidien : techniciens, régisseurs et médiateurs. Une immersion rare au cœur de l’envers du décor.

Domaine départemental de Chamarande 38 rue du Commandant Maurice Arnoux – 91730 Chamarande Chamarande 91730 Essonne Île-de-France 0160822657 https://chamarande.essonne.fr/ [{« type »: « email », « value »: « chamarande-reservation@cd-essonne.fr »}] Le Domaine départemental de Chamarande est un site patrimonial paysager et culturel unique en son genre. Le plus important jardin public de l’Essonne (98 hectares) réunit, dans un espace labellisé « jardin remarquable », un centre d’art contemporain, les Archives départementales et un centre d’hébergement pour les scolaires, le centre Auguste Mione. Situé à 30 km d’Évry et à 35 km au sud de Paris, le site est accessible par

· RER C, station Chamarande, à 200 m du Domaine

· N20, entre Arpajon et Étampes, sortie Étréchy-Chamarande

Site accessible aux personnes à mobilité réduite avec un parking dédié

Visite commentée des réserves du Fonds Départemental d’Art Contemporain de l’Essonne

©Domaine départemental de Chamarande