Exposition « Red bloom. Photographies d’Alice Pallot », Jardin des plantes, Montpellier

Informations pratiques

Exposition « Red bloom. Photographies d’Alice Pallot » 18 – 20 septembre Jardin des plantes Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T13:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans son exposition « Red bloom », présentée dans l’Orangerie du Jardin des Plantes, Alice Pallot s’intéresse à la prolifération des algues vertes. À travers la photographie, elle interroge les conséquences des activités humaines sur l’environnement.

En immergeant ses tirages photographiques dans des bains d’algues, l’artiste révèle une toxicité invisible par l’altération même des images. Elle crée ainsi une expérience immersive au cœur d’un monde naturel pollué et dresse le portrait saisissant de la beauté malade de notre environnement abîmé.

Jardin des plantes 12 Boulevard Henri IV, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie +33434433620 https://fr-fr.facebook.com/jdpmontpellier Le plus ancien jardin botanique de France. Créé le 8 décembre 1593 par lettre patente de Henri IV en faveur de Richer de Belleval, docteur en médecine, à qui il confie le soin de sa création en fixant les modalités de son entretien et de sa gestion future. Ce jardin est destiné à l’enseignement de la botanique aux étudiants en médecine de la faculté de Montpellier. Il est le premier jardin botanique à présenter les plantes de façon systématique. Il est également pourvu d’équipements nécessaires à l’acclimatation ou à la protection des plantes fragiles (première serre chaude en 1757, orangerie en 1804, jardin d’hiver en 1887). Plusieurs fois partiellement détruit par les guerres (notamment en 1622 et 1943), amputé de sa partie méridionale, il fut agrandi en plusieurs étapes au XIXe siècle. à proximité de la promenade du Peyrou par le boulevard Henri-IV. Tram : ligne 1 ou 4, arrêt Place Albert 1er. Bus n°6, 7 ou 16 arrêt « Peyrou », 163 rue auguste-Broussonnet. Parking à proximité, animaux non admis.

Dans son exposition « Red bloom », présentée dans l’Orangerie du Jardin des Plantes, Alice Pallot s’intéresse à la prolifération des algues vertes. À travers la photographie, elle interroge les…

© Alice Pallot