Nibelle

Exposition Reem Yassouf

Nibelle Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

L’Église de Nibelle accueille l’exposition La mémoire sur le fil de l’artiste Reem Yassouf du 28 juin au 5 juillet 2026 ! Cet événement culturel gratuit propose un voyage artistique unique tous les jours de 11h à 18h. Vernissage officiel le 27 juin après la messe de 18h30.

Cet été, le Loiret vibre au rythme de la création contemporaine. Du 28 juin au 5 juillet 2026, l’Église de Nibelle se transforme en un écrin artistique d’exception pour accueillir l’exposition La mémoire sur le fil de l’artiste Reem Yassouf.

Cet événement culturel gratuit invite les visiteurs à découvrir des œuvres vibrantes de sensibilité, où le fil et la matière tissent des récits universels. Soutenue par le groupement paroissial de Boiscommun et intégrée à La Nuit des Églises , cette manifestation propose une expérience immersive au cœur du patrimoine local.

Les portes s’ouvrent tous les jours de 11h à 18h. Le public peut également participer au vernissage officiel le samedi 27 juin, dès la fin de la messe de 18h30. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art en .

Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 20 69

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English :

From June 28 to July 5, 2026, the Église de Nibelle will be hosting the exhibition La mémoire sur le fil by artist Reem Yassouf! This free cultural event offers a unique artistic journey every day from 11am to 6pm. Official opening on June 27 after 6.30pm mass.

L’événement Exposition Reem Yassouf Nibelle a été mis à jour le 2026-06-11 par OT GRAND PITHIVERAIS