Exposition regard sur le temps qui passe | Journées du Patrimoine Église Saint-Pierre Lion-sur-Mer

Informations pratiques

Lion-sur-Mer

Exposition regard sur le temps qui passe | Journées du Patrimoine

Église Saint-Pierre Place Victimes du 2 Juillet 1944 Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Des panneaux exposés dans les bas-côtés de la nef présentent les multiples aspects de la perception du temps au cours de l’Histoire et les diverses manières de l’organiser.

Des panneaux exposés dans les bas-côtés de la nef présentent les multiples aspects de la perception du temps au cours de l’Histoire et les diverses manières de l’organiser.

Alors que les vanités nous renseignent sur les préoccupations de l’homme face à la mort, les almanachs et les calendriers présentés du calendrier liturgique au calendrier républicain nous dévoilent les étapes du découpage du temps. De nombreuses illustrations permettent de mieux appréhender les rythmes souvent méconnus du calendrier religieux et l’évolution des techniques engagées depuis des siècles dans la conquête de la maîtrise du temps.

Exposition gracieusement prêtée par le Département du Calvados et mise en place par les bénévoles de l’association pour la sauvegarde de l’église de Lion.

Visible tout le mois de septembre 2026.

En libre accès aux heures d’ouverture de l’église. .

Église Saint-Pierre Place Victimes du 2 Juillet 1944 Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 2 31 36 12 00

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English : Exposition regard sur le temps qui passe | Journées du Patrimoine

Displays along the sides of the nave illustrate the many aspects of the perception of time throughout history and the various ways of organizing it.

L’événement Exposition regard sur le temps qui passe | Journées du Patrimoine Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer