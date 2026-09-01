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Visite libre du parc du Château | Journées du Patrimoine Château de Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Château de Lion-sur-Mer · Lion-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Château de Lion-sur-Mer
Adresse
6-20 rue de Luc-sur-Mer
Ville
14780 Lion-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Lion-sur-Mer

Visite libre du parc du Château | Journées du Patrimoine

Château de Lion-sur-Mer 6-20 rue de Luc-sur-Mer Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Tous les ans, lors des journées européennes du patrimoine, les extérieurs du château sont ouverts au public. Cette visite est libre et le propriétaire est sur place pour guider, expliquer la vie de cet édifice et répondre aux questions.
Tous les ans, lors des journées européennes du patrimoine, les extérieurs du château sont ouverts au public. Cette visite est libre et le propriétaire est sur place pour guider, expliquer la vie de cet édifice et répondre aux questions.   .

Château de Lion-sur-Mer 6-20 rue de Luc-sur-Mer Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 2 31 36 12 00 

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English : Visite libre du parc du Château | Journées du Patrimoine

Every year, during European Heritage Days, the castle’s grounds are open to the public. Admission is free, and the owner is on hand to guide visitors, explain the history of the building and answer questions.

L’événement Visite libre du parc du Château | Journées du Patrimoine Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer

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