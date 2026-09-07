Exposition : regards sur le monde, regards sur Rochefort, Service historique de la Défense, Rochefort
dimanche 20 septembre 2026 · Service historique de la Défense · Rochefort
Informations pratiques
Exposition : regards sur le monde, regards sur Rochefort Dimanche 20 septembre, 14h00 Service historique de la Défense Charente-Maritime
Gratuit. Sur présentation d’une pièce d’identité. Stationnement réglementé.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion du bicentenaire de la photographie, le Service historique de la Défense retrace l’histoire de l’arsenal, la vie quotidienne en Charente-Maritime et les espaces coloniaux à travers une sélection issue de ses fonds photographiques.
Service historique de la Défense 4 rue du port, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 87 74 90 http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr https://www.facebook.com/Service-historique-de-la-D%C3%A9fense-1558168591155199/ Le service historique de la Défense de Rochefort, installé dans l’ancienne caserne des équipages de la flotte construite sous le Second Empire, a pour mission la collecte, le classement, la conservation et la communication des documents produits par les services de la marine implantés sur le littoral atlantique, depuis le nord de la Vendée jusqu’à la frontière espagnole. Il dispose d’une salle de lecture, d’une salle d’exposition et d’une salle de conférence. Parking gratuit, accès réglementé.
À l’occasion du bicentenaire de la photographie, le Service historique de la Défense retrace l’histoire de l’arsenal, la vie quotidienne en Charente-Maritime et les espaces coloniaux à travers une de…
©SHD
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