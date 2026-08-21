Exposition Reg’arts croisés au Bastille Design Center, Bastille Design Center, Paris

Informations pratiques

Exposition Reg’arts croisés au Bastille Design Center 19 et 20 septembre Bastille Design Center Paris

Capacité de 190 personnes en simultané

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le collectif d’artistes contemporains 16 Anges vous invite à découvrir un lieu authentique, caché au fond d’une cours du 11ème arrondissement de Paris. Le Bastille Design Center ancien magasin d’usine de quincaillerie du 19ème siècle vous charmera par son caractère historique et son identité industrielle. Cette visite sera l’occasion de découvrir l’histoire de ce lieu et le travail d’une trentaine d’artistes photographes, peintres et sculpteurs.

Bastille Design Center 74 Boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris Paris 75011 Quartier Saint-Ambroise Paris Île-de-France 06 81 45 17 93 https://www.bastille-design-center.com/ Ancien magasin d’usine de quincaillerie du 19ème siècle encore dans son jus. Nichée au fond d’une cours du 11ème arrondissement de Paris. Ce lieu authentique, de plus de 500m2 sur 3 étages, est devenu un espace événementiel pour l’art, la mode et le spectacle. Station Richard-Lenoir Ligne 5 du métro parisien

Exposition « Reg’arts croisés »

© Gaillot Yann