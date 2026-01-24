Exposition Réouverture de l’atelier Béchet 30 ans après Mézels Vayrac
Exposition Réouverture de l’atelier Béchet 30 ans après Mézels Vayrac dimanche 12 juillet 2026.
Vayrac
Exposition Réouverture de l’atelier Béchet 30 ans après
Mézels Bourg Vayrac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Exposition des sculptures de Jean-Marie Béchet (1933-1996) dans son atelier de Mézels, de l’abstraction aux formes plus figuratives, le parcours d’un artiste témoin de la création du XXe siècle
Exposition des sculptures de Jean-Marie Béchet (1933-1996) dans son atelier de Mézels, de l’abstraction aux formes plus figuratives, le parcours d’un artiste témoin de la création du XXe siècle
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Mézels Bourg Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 04 07 27 99
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English :
Exhibition of sculptures by Jean-Marie Béchet (1933-1996) in his Mézels studio, from abstraction to more figurative forms, the journey of an artist who witnessed the creation of the 20th century
L’événement Exposition Réouverture de l’atelier Béchet 30 ans après Vayrac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne
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