Exposition « Répliques, fragments, plongées » d’Isabelle Giovacchini, Centre d’art contemporain Le Lait, Albi
samedi 19 septembre 2026 · Centre d'art contemporain Le Lait · Albi
Informations pratiques
Exposition « Répliques, fragments, plongées » d’Isabelle Giovacchini 19 et 20 septembre Centre d’art contemporain Le Lait Tarn
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Avec l’exposition Répliques, fragments, plongées, Isabelle Giovacchini mêle investigation, manipulation et expérimentation. Les photographies réunies à Albi nous plongent notamment dans le site mystérieux du lac de Némi.
Comme un pastiche d’enquête archéologique, l’artiste opère un décalage vis-à-vis d’une prétendue vérité historique du document d’archive. Elle en figure les traces et les lacunes, et tente de révéler le merveilleux des étapes qui accompagnent l’existence des images.
L’exposition est visible en accès libre de 13h30 à 18h30. Des médiatrices sont présentes pour vous accompagner et échanger, à votre demande, autour des œuvres.
Entrée accessible à toutes et à tous.
Découvrez également les autres événements proposés durant le week-end :
> Samedi 19 septembre à 16h : conférence d’histoire de l’art par Jacques Py.
> Dimanche 20 septembre à 16h : visite à deux voix avec l’archéologue Élodie Martin-Kobierzyki, ConcepTruelle.
Renseignements : www.centredartlelait.com / 09 63 03 98 84
Centre d’art contemporain Le Lait 5 Rue de l’École Normale, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 09 63 03 98 84 [{« link »: « http://www.centredartlelait.com »}]
Avec l’exposition _Répliques, fragments, plongées_, Isabelle Giovacchini mêle investigation, manipulation et expérimentation. Les photographies réunies à Albi nous plongent notamment dans le site du …
© Isabelle Giovacchini. Graphisme The Shelf Company
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