Exposition – République de Bérangère Fromont, Théâtre du Nord, Lille

Informations pratiques

Exposition – République de Bérangère Fromont 18 septembre 2026 – 16 janvier 2027 Théâtre du Nord Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2027-01-16T14:00:00+01:00 – 2027-01-16T19:00:00+01:00

Avec République, la photographe Bérangère Fromont saisit la jeunesse et la résilience sur la Place de la République à Paris. Elle met en lumière une génération qui navigue entre histoire, politique et vie quotidienne, et illustre la dualité d’un lieu de révoltes, de manifestations, mais aussi de calme et de résistance passive.

En marge des cortèges, des discours et d’autres formes de résistance directe, l’artiste observe une autre manière d’habiter la place. Les skateurs, notamment, incarnent un autre type de résistance, plus diffus. En s’appropriant l’espace urbain et en détournant les éléments qui le composent, ils lui donnent un autre visage, s’infiltrent dans les interstices, y inventent de nouveaux usages.

Bérangère Fromont propose une réflexion visuelle sur de multiples manières d’être au monde. Elle explore la présence du corps dans l’espace, la lumière et la relation de l’individu à son environnement. La place de la République apparait comme le portrait fragmenté d’une ville qui navigue entre révolte et paix.

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L’exposition s’ouvrira le vendredi 18 septembre 2026 lors d’une soirée d’inauguration ouverte au public.

à 18H30 – présentation de l’exposition par l’artiste et Anne Lacoste, directrice de l’Institut pour la photographie

à 19H00 – Brouhaha tranquille, performance sonore de Maycec Cette pièce prend pour point de départ la Place de la République à Paris, espace chargé de mémoire sociale, où le calme apparent contient encore l’écho des foules, des conflits et des prises de parole.

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Informations pratiques

Théâtre du Nord

4 place du Général de Gaulle, Lille

theatredunord.fr

↘︎ Mardi-vendredi : 12H30 → 19H

↘︎ Samedi : 14H → 19H

↘︎ Fermeture les dimanches, lundis et jours fériés (hors représentations)

↘︎ Entrée libre

↘︎ Exposition accessible aux personnes à mobilité réduite

Théâtre du Nord Place du Général de Gaulle, Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 14 24 24 http://www.theatredunord.fr https://www.theatredunord.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.institut-photo.com/event/republique/ »}] LE THÉÂTRE DU NORD : d’hier à aujourd’hui

Le Théâtre du Nord est l’un des 38 Centres Dramatiques Nationaux de France dont la mission de service public s’attache à défendre et à promouvoir un théâtre d’art accessible au plus grand nombre.

Réparti sur deux sites – le bâtiment historique sur la Grand’Place à Lille et L’Idéal dans le quartier du Brun Pain à Tourcoing – le Théâtre du Nord est depuis 2003 associé à une école professionnelle supérieure d’Art dramatique, l’École du Nord.

Le Théâtre du Nord et L’École du Nord sont dirigés depuis le 1er mars 2021 par David Bobée. Artiste engagé, David Bobée déploie un projet basé sur l’égalité. Égalité entre les hommes et les femmes en affirmant une saison paritaire. Égalité entre les individus par une ouverture à la diversité des expressions et des origines des artistes et par une politique d’accessibilité engagée. Égalité entre celles et ceux qui vivent aujourd’hui et celles et ceux qui vivront demain en menant notre activité de manière responsable et durable.

L’édiﬁce sur la Grand’Place de Lille

Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce théâtre, dont la façade est inscrite aux Monuments Historiques, est composé de deux bâtiments accolés que deux siècles et demi séparent : la Grand’Garde édiﬁée en 1717 sur la Grand’Place et la salle Roger-Salengro construite au dos de celle-ci en 1989.

La Grand’Garde a vu le jour sous la régence de Philippe d’Orléans ; deux ans à peine après la mort de Louis XIV (en souvenir duquel on trouve un soleil de pierre sculpté au pignon de la façade).

La Grand’Garde abritait le corps de garde royal chargé de surveiller la ville. On peut admirer cet édiﬁce, resté quasiment inchangé, dans un magniﬁque tableau de François Watteau (1750) exposé au musée de l’Hospice Comtesse à Lille.

Le bâtiment de 1989, conçu par l’architecte Bernard Guillaumot, succède au marché couvert Saint Nicolas édiﬁé en 1826 et qui devint, après la première Guerre mondiale, un vaste hall : la salle Roger-Salengro qui doit son nom au célèbre maire de Lille (1890-1936) et ministre de l’Intérieur du gouvernement de Léon Blum.

De 1920 aux années quatre-vingt dix, ce grand espace au cœur de la ville remplit toutes les fonctions possibles: lieu de réunions, de meetings politiques, de sport, de combats de boxe et de coqs, de bals populaires, de spectacles, etc. il sera notamment un haut lieu lillois de la contestation en 1968. Métro (ligne 1) : Station Rihour / Parkings : Grand’Place et Nouveau Siècle / Gare Lille Flandres à 500 m

L’Institut pour la photographie présente « République » de Bérangère Fromont à l’occasion de sa sixième exposition au Théâtre du Nord du 18 septembre 2026 au 16 janvier 2027.

Bérangère Fromont, République. © Bérangère Fromont